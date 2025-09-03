Новосибирских ожидает ранний пик заболеваемости гриппом и коронавирусом

Пик заболеваемости гриппом и коронавирусом в Новосибирске ожидается в декабре 2025 – январе 2026 года, что значительно раньше по сравнению с прошлогодним всплеском, который пришелся на февраль-март.

Об этом сообщил вирусолог, академик РАН Сергей Нетесов в интервью ТАСС.

По мнению специалиста, на смещение эпидемиологического сезона повлияла аномально теплая зима 2024-2025 годов. Как и в предыдущие годы, основными возбудителями респираторных заболеваний останутся грипп и коронавирус.

Академик рекомендует новосибирцам заранее пройти вакцинацию, которая, по данным исследований, позволяет в несколько раз снизить риск заболевания и тяжесть симптомов.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области стартовала кампания по вакцинации от гриппа.