Новосибирский метрополитен начал приемку новых вагонов модели «Ермак»

Метрополитен Новосибирска начал принимать новые вагоны.

Как сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в своём Telegram-канале, сегодня, 3 сентября, новосибирский метрополитен приступил к приемке первых вагонов модели «Ермак».

«Состав из пяти вагонов доставлен в метродепо. Он произведён специально для нашего метрополитена: разработан внешний вид вагонов и цветографическая схема оформления интерьеров салона. Это одна из новейших разработок компании “ТМХ Инжиниринг”», — уточнил мэр.

Также, по словам Максима Кудрявцева, после наладки и обкатки поезд выйдет на линию, а до конца года в Новосибирск поступят еще четыре состава.

Напомним, что новая станция метро «Спортивная» получила заключение Ростехнадзор.