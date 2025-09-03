82.76% -1.2
сегодня 11:11
общество

Новосибирский метрополитен начал приемку новых вагонов модели «Ермак»

Фото: Telegram-канал Максима Кудрявцева

Метрополитен Новосибирска начал принимать новые вагоны.

Как сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в своём Telegram-канале, сегодня, 3 сентября, новосибирский метрополитен приступил к приемке первых вагонов модели «Ермак».

«Состав из пяти вагонов доставлен в метродепо. Он произведён специально для нашего метрополитена: разработан внешний вид вагонов и цветографическая схема оформления интерьеров салона. Это одна из новейших разработок компании “ТМХ Инжиниринг”», — уточнил мэр.

Также, по словам Максима Кудрявцева, после наладки и обкатки поезд выйдет на линию, а до конца года в Новосибирск поступят еще четыре состава.

Напомним, что новая станция метро «Спортивная» получила заключение Ростехнадзор.

Валерия Митрохина
Журналист

