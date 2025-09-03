82.76% -1.2
сегодня 17:45
общество

Новосибирский вуз запустит новые совместные программы обучения вместе с вузом КНР

Фото: ru.freepik.com

Новосибирский государственный университет (НГУ) и Хэйлунцзянский университет из Харбина (Китай) с 2026 года намерены реализовать совместные образовательные программы.

Обучение будет проводиться по четырем направлениям: химия, биология, математика и робототехника.

Согласно утвержденной схеме «3+1», три года студенты будут учиться в Китае, а четвертый курс пройдет в Новосибирске. После завершения программы выпускники получат дипломы обоих университетов. В перспективе для них также будет доступна совместная магистратура с научным руководством от российских и китайских специалистов.

В настоящее время вузы подали заявку на утверждение программ в министерство образования КНР. Помимо этого, НГУ планирует развивать сотрудничество с профильными школами Харбина, где уделяется углубленное внимание изучению математики, физики, информатики и русского языка.

Ранее Сиб.фм писал о том, что до 67 человек на место достиг конкурс в Новосибирский госуниверситет.

0
Денис Дычаковский
Журналист

