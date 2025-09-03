82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
03 сентября, 10:49
пробки
5/10
погода
+14.5°C
курсы валют
usd 80.59 | eur 93.83
82.76% -1.2
сегодня
03 сентября, 10:49
пробки
5/10
погода
+14.5°C
курсы валют
usd 80.59 | eur 93.83
сегодня 09:19
общество

Новосибирскую авиакомпанию «Сибирь» оштрафовали на 30 тысяч рублей за нарушения прав пассажиров

Фото: PxHere

Западно-Сибирская транспортная прокуратура подтвердила наложение штрафа на авиакомпанию «Сибирь» за повторные нарушения прав пассажиров. Инциденты произошли в мае 2025 года.

Сначала авиакомпания отказала в посадке двум пассажирам рейса Новосибирск — Санкт-Петербург из-за овербукинга, когда количество зарегистрированных пассажиров превысило доступные места в салоне. Затем был отменен рейс Москва — Казань по причине обеспечения безопасности, при этом пассажирам не были своевременно предоставлены питание и напитки.

Несмотря на задержку вылета более чем на 20 часов, ни один из пассажиров не получил положенное размещение в гостинице. Размер штрафа составил 30 тысяч рублей за оказание услуг с нарушением установленных законодательством требований, совершенное повторно.

Ранее сообщалось, что новосибирский суд постановил расселить аварийные дома на улице Малыгина.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.