сегодня 08:59
общество

Новосибирский суд постановил расселить аварийные дома на улице Малыгина

Фото: Сиб.фм

Жители Хилокского жилмассива в Новосибирске добились судебной победы по расселению аварийных домов.

В Новосибирске суд обязал власти расселить аварийные дома на улице Малыгина, предоставив жителям шанс на переезд из неблагополучного района. Ленинский районный суд удовлетворил иск прокуратуры и постановил расселить три многоквартирных дома на Малыгина, 13, 15 и 25, до конца 2026 года.

Как пишет портал Atas.info, ответственность за предоставление жилья находится на городской администрации, которая вправе опротестовать решение. В ближайшее время суд рассмотрит аналогичные иски по четырем другим домам на Малыгина, признанным небезопасными для проживания.

Напомним, что бывшего директора новосибирского МУП «Спецавтохозяйство» ждет суд по иску о конфискации имущества.

Валерия Митрохина
Журналист

