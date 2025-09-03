Новосибирцам рассказали об особенности отмены виз в Китай

С 15 сентября 2025 года для россиян вводится безвизовый въезд в Китай на срок до 30 дней.

Данный режим будет действовать в тестовом формате в течение года и, по заявлениям китайского МИД, может стать постоянным при успешной реализации. Это событие открывает новые возможности для путешественников, особенно для тех, кто предпочитает спонтанные поездки и хочет избежать бюрократической волокиты с визами. Об этом пишет издание BFM-Новосибирск.

Для жителей Новосибирска поездка в Поднебесную выглядит особенно привлекательно благодаря географической близости. Перелет до Пекина занимает примерно четыре часа, а его стоимость сопоставима с ценой билета на российский юг, составляя в среднем 35–40 тысяч рублей туда и обратно, что дешевле, чем направление в Таиланд или ОАЭ.

Однако за кажущейся доступностью скрывается ряд серьезных проблем. Путешественники сталкиваются с тотальным языковым барьером и отсутствием привычных сервисов. В отличие от Турции, в Китае практически нет русскоязычного обслуживания, и многие вещи, решаемые чаевыми в других странах, здесь работают иначе.

Главной проблемой для туристов становится платежная система. Российские банковские карты, включая выпущенные на платформе UnionPay, зачастую не принимаются. Ключевые китайские сервисы WeChat Pay и Alipay не привязываются к картам российских банков из-за действующих санкционных ограничений, а не по техническим причинам. Это вынуждает путешественников рассчитываться исключительно наличными юанями.

Еще одним сюрпризом становится уровень цен. Стоимость питания в ресторанах сопоставима с московской, а иногда и превышает ее. Обед из трех блюд на двоих обойдется примерно в 2000 рублей. Продукты в магазинах также дороже: молоко стоит от 130 рублей, килограмм риса — около 77 рублей, картофель — от 65 рублей за килограмм.

Туроператоры прогнозируют, что с введением безвизового режима они могут потерять до 10-20% клиентов, которые предпочтут самостоятельные путешествия. Однако эксперты полагают, что пока сохраняются сложности с коммуникацией, логистикой и оплатой, значительная часть туристов будет продолжать пользоваться услугами турфирм.

