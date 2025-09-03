Новосибирцы оплачивают улыбкой до 300 тысяч покупок в месяц

В Новосибирске растет популярность технологии оплаты улыбкой. За последние 12 месяцев количество пользователей сервиса увеличилось в три раза и достигло 30 тысяч человек. Количество транзакций выросло более чем в семь раз — до 300 тысяч в месяц, подсчитали специалисты Сбера.

78% клиентов, однажды воспользовавшихся сервисом, продолжают регулярно оплачивать покупки при помощи биометрии. Технология поддерживается в 90% торгово-сервисных предприятий Новосибирска. Количество терминалов биоэквайринга в регионе превысило 18 тыс. устройств, увеличившись за год почти в 2,5 раза.

Александр Солоп, управляющий Новосибирским отделением Сбера:

«Для нас приоритет — удобство и безопасность клиентов. Оплата улыбкой позволяет рассчитываться без карты и телефона: достаточно взглянуть в камеру. Все данные надежно защищены».