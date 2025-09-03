Новосибирцы подарят надежду детям с онкологией

Ежегодно в Новосибирской области фиксируется порядка 100 новых случаев онкологических заболеваний у детей. Для семей это тяжёлое испытание, которое требует не только сил, но и поддержки общества. Выразить эту поддержку все желающие смогут на Михайловской набережной 7 сентября.

В программе благотворительной акции «Подари надежду»: забег/велопробег, спортивные локации, ярмарка мастеров, конкурс кулинаров, концерты, мастер-классы и донорские акции. Все средства направят на помощь детям с онкологией.

Мероприятие при поддержке депутата Государственной Думы РФ из фракции «Справедливая Россия – За правду» Александра Аксёненко состоится 7 сентября с 11.00 до 15.00 на Михайловской набережной. Принять участие могут все желающие!

«Стать донором костного мозга – это шанс подарить жизнь человеку, отчаянно нуждающемуся в пересадке. Если вам от 18 до 35 лет, ваш вес превышает 50 кг, и вы здоровы и готовы посвятить время спасению чьей-то жизни, мы ждём вас!», – отмечают устроители акции.

Процесс вступления в Федеральный регистр доноров костного мозга прост и безболезнен: желающим предлагают заполнить анкету и сдать небольшой образец крови для типирования. Это необходимо, чтобы определить генетические характеристики потенциального донора и сопоставить их с потребностями пациентов, нуждающихся в пересадке костного мозга.