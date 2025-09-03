Пассажирские перевозки на ЗСЖД выросли на 1,7% в январе – августе 2025 года

За 8 месяцев 2025 года на инфраструктуре Западно-Сибирской железной дороги перевезено 29,7 млн пассажиров (+1,7% к тому же периоду 2024 года), из них в дальнем следовании 3,3 млн человек, в пригородном сообщении 26,4 млн человек.

В августе на магистрали перевезено более 4,4 млн пассажиров, в том числе в дальнем следовании 504 тыс. человек, в пригородном сообщении 3,9 млн человек.

Пассажирооборот на ЗСЖД в январе – августе 2025 года составил более 3,8 млн пасс-км, в том числе в дальнем следовании 2604 млн пасс-км, в пригородном сообщении 1266 млн пасс-км.

Пассажирооборот на железной дороге в августе 2025 года составил 628 млн пасс-км, в том числе в дальнем следовании 444 млн пасс-км, в пригородном сообщении 184 млн пасс-км.