сегодня 16:04
общество

Пенсии за сентябрь новосибирские пенсионеры получат досрочно

Фото: Сиб.фм

Отделение Социального фонда России по Новосибирской области сообщило о графике досрочных пенсионных выплат на сентябрь 2025 года.

Выплаты, которые обычно приходятся на 21 сентября, будут перечислены пенсионерам досрочно, 19 сентября. Все остальные пособия и выплаты будут производиться в стандартном режиме. Для уточнения точной даты получения средств можно обратиться в свой банк или отделение почтовой связи, которое доставляет пенсию.

За дополнительной консультацией жители области могут обратиться непосредственно в Отделение СФР. Прием ведется с понедельника по четверг с 8:30 до 17:15, а в пятницу — с 8:30 до 16:00.

Ранее сообщалось, что работающие пенсионеры Новосибирской области получили прибавку к пенсии.

0
Кристина Уколова
Журналист

