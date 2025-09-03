Подростки без шлемов на питбайке внесли суматоху в дорожное движение в Новосибирске

В Новосибирске двое несовершеннолетних на питбайке размахивали руками на Балтийской.

В Telegram-канале Mash Siberia появилось видео, на котором двое несовершеннолетних на питбайке без шлемов ехали по Балтийской улице в Новосибирске. Очевидцы сообщают, что подростки размахивали руками и вели себя неадекватно на проезжей части, создавая опасность для себя и других участников дорожного движения.

После публикации видео в пресс-службе ГИБДД Новосибирска оперативно прокомментировали инцидент. Представители ведомства сообщили, что сотрудники ПДПС ориентированы на осуществление контроля за соблюдением правил дорожного движения по указанному адресу.

Напомним, что в ДТП в Октябрьском районе пострадала несовершеннолетняя пассажирка.