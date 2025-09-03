Пьяный новосибирец на Toyota Corolla Fielder протаранил кладовку в Новосибирске

Нетрезвый водитель разогнался и устроил аварию на Красногорском переулке.

По данным Telegram-канала ACT-54 Black, в ночь со 2 на 3 сентября на Красногорском переулке в Новосибирске водитель универсала Toyota Corolla Fielder в нетрезвом состоянии потерял контроль над машиной.

Автомобиль пробил два забора, снес кладовку и ещё один автомобиль. К счастью, в происшествии никто не пострадал. Очевидцы помогли пьяному водителю выбраться из машины, после чего автомобиль был эвакуирован. В пресс-службе ГИБДД Новосибирска уточнили, что в настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия.

