сегодня
03 сентября, 16:32
пробки
5/10
погода
+17.7°C
курсы валют
usd 80.59 | eur 93.83
сегодня
03 сентября, 16:32
пробки
5/10
погода
+17.7°C
курсы валют
usd 80.59 | eur 93.83
сегодня 14:33
проиcшествия

Пьяный новосибирец на Toyota Corolla Fielder протаранил кладовку в Новосибирске

Фото: ACT-54

Нетрезвый водитель разогнался и устроил аварию на Красногорском переулке.

По данным Telegram-канала ACT-54 Black, в ночь со 2 на 3 сентября на Красногорском переулке в Новосибирске водитель универсала Toyota Corolla Fielder в нетрезвом состоянии потерял контроль над машиной.

Автомобиль пробил два забора, снес кладовку и ещё один автомобиль. К счастью, в происшествии никто не пострадал. Очевидцы помогли пьяному водителю выбраться из машины, после чего автомобиль был эвакуирован. В пресс-службе ГИБДД Новосибирска уточнили, что в настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия.

Напомним, что подростки без шлемов на питбайке внесли суматоху в дорожное движение в Новосибирске.

0
Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в
