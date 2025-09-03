82.76% -1.2
сегодня 14:34
общество

Руслан Еременко: срочные депозиты остаются востребованы у предпринимателей

Фото СИБ.ФМ

С начала 2025 года ВТБ увеличил портфель привлеченных средств клиентов среднего и малого бизнеса на 20% – до 5 трлн рублей. Предприниматели сохраняют стабильный спрос на депозитные продукты банка. Об этом на ВЭФ-2025 сообщил член правления ВТБ Руслан Еременко.

Наиболее востребованы у предпринимателей срочные депозиты. Их доля достигает 70% портфеля, или 3,7 трлн рублей, с начала года их объем вырос на 379 млрд рублей. За этот период клиенты провели более 5 млн сделок по размещению средств на депозиты.

Как подчеркнул Руслан Еременко, предприниматели ценят возможность гибко и оперативно управлять своими финансами, получая доход от временно свободных средств. В нынешних экономических условиях бизнесу важно поддерживать баланс между ликвидностью и доходностью.

Галина Дидан
Журналист

