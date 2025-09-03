Самая большая районная Детская школа искусств торжественно открыта в Новосибирской области

Также в рабочей поездке принимают участие депутаты Законодательного Собрания Майис Мамедов, Иван Мороз и Александр Тепляков.



В городе Черепаново Андрей Травников принял участие в торжественном открытии МБУ ДО «Черепановская детская школа искусств», поздравил учеников, педагогов и родителей с началом нового учебного года: «Сегодня есть возможность разделить с вами долгожданную радость от открытия новой школы искусств. У Новосибирской области, у всей нашей страны появляются уникальные возможности для реализации подобных проектов. Благодаря инициативам нашего Президента у нас получается строить такие объекты, которых не строили десятилетиями. Черепановцы не один год, не одну пятилетку поднимали этот вопрос. Это – важный наказ депутатам Законодательного Собрания, который был внесён в программу наказов избирателей ещё несколько лет назад.



И вот, объединив наши усилия и возможности и воспользовавшись поддержкой национальных проектов, мы этот замечательный проект реализовали. Самое сложное позади, впереди теперь только самое светлое – чтобы из этих стен звучала музыка, чтобы здесь царило искусство и отсюда выходили радостные, успешные юные жители Черепановского района. Желаю, чтобы учащиеся и выпускники этой школы были лауреатами и победителями многих конкурсов, Дельфийских игр и достойно представляли Новосибирскую область и нашу страну на различных мировых площадках», – пожелал собравшимся Андрей Травников.



Андрей Шимкив, поздравляя черепановцев, подчеркнул, что новая ДШИ – это самая хорошо оснащённая и самая большая школа среди аналогичных районных школ искусств: «Давайте дружно скажем Губернатору спасибо! Стройка давалась непросто, но сегодня мы имеем это шикарное здание, оснащённое по последнему слову техники. Именно из таких районных, сельских школ выходят музыканты, танцоры, художественные руководители коллективов с мировым именем», – напомнил Председатель Заксобрания региона.



Черепановская детская школа искусств была создана по решению исполнительного комитета Черепановского районного Совета депутатов трудящихся в 1962 г., как Черепановская детская музыкальная школа. Вопрос о строительстве нового здания был поднят ещё в 2006 г., весной 2023 г. началось плановое строительство.



Новое трёхэтажное здание включает: актовый зал на 150 мест; учебные кабинеты для теоретических занятий; мастерскую скульптуры; класс рисунка и лепки; мастерскую рисунка, живописи и композиции; мастерскую прикладного искусства; класс для занятий хора и оркестра; кабинеты для обучения игре на музыкальных инструментах; два компьютерных класса; залы хореографии вместимостью 20 и 40 человек; студию звукозаписи. Школа предлагает восемь направлений: изобразительное искусство, живопись, декоративное и хореографическое искусство, фортепиано, основы музыкального исполнительства, баян/аккордеон, фольклор и гитара.



Также в г. Черепаново Губернатор проконтролировал реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на Мемориальном комплексе землякам-черепановцам.



В рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2023 году в г. Черепаново выполнены работы по благоустройству Мемориального комплекса. Стоимость работ по контракту составила 12,6 млн руб.



В 2025 году, к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, на площади комплекса был выполнен ремонт двух имеющихся постаментов, а также выполнены работы по устройству нового постамента, на который был установлен танк Т-64А.



Сегодня, в День воинской славы России – День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны – Андрей Травников и Андрей Шимкив возложили к Мемориалу цветы.