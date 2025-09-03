Сошедшие с дистанции: кто из новосибирцев отказался от участия в выборах – и почему

После того, как Избирком утвердил списки кандидатов, пять человек из пятисот передумали участвовать в предвыборной гонке. Все они – кандидаты в Совет депутатов города Новосибирска. Попробуем разобраться, что ими двигало.

Павел Константинов

Вскоре после того, как Сиб.фм выпустил обзорный материал по «иноагентским» округам и тем, кто может представлять их в будущем созыве, на одном из них сошел с дистанции самовыдвиженец Павел Константинов, главный редактор ТГ-канала «У нас на Шлюзе». О своем сходе с дистанции Константинов сообщил сам, призвав своих сторонников отдать голос коммунисту Глебу Черепанову, в прошлом – пресс-секретарю мэра Анатолия Локтя.

«Не сомневаюсь, у нас получится отличный тандем, где опыт и рассудительность Глеба будут дополняться моей энергией и знанием проблемных задач округа изнутри», – написал Павел Константинов. Отметим, что за три месяца до этого, в самом начале избирательной компании тот же канал называл Черепанова «чужаком» и писал дословно следующее: «Непонятно, на что рассчитывают коммунисты».

Стоит напомнить и о том, что «каверзинский»* 46-й округ является сегодня вакантным – депутатские обязанности здесь выполняет единоросс (в прошлом – коммунист) Алексей Михайлов, избранный по 44-го округа. Возможно, тандем Черепанова и Константинова попытается повторить историю с довыборами на соседнем 45-м округе, где на смену Наталье Пинус пришла не Елизавета Лидер (которую многие политологи считали наиболее очевидным преемником), а коммунист Ерлан Байжанов.

Вячеслав Илюxин

Покинул список кандидатов и «двойной выдвиженец» Вячеслав Илюxин, который зарегистрировался на выборы как в Заксобрание, так и в горсовет. В первом случае он идет от партии «Родина» (как председатель регионального отделения), во втором – как самовыдвиженец на 17-м округе (Пашино). Теперь он может сосредоточиться на одной избирательной кампании – тем более, что в горсовет на этом же округе идет еще один представитель «Родины» Леонид Рыбин.

Стоит также напомнить, что пять лет назад, во время прошлой избирательной кампании Илюxин также выдвигался в два парламента сразу – и незадолго до голосования отказался от претензии на кресло в горсовет. В пользу того же Рыбина.

Алексей Третьяков

Снявшийся с гонки либерал-демократ Третьяков выдвигался на самый «загруженный» 6-й округ в Железнодорожном районе, который сейчас представляет Ростислав Антонов, у которого также была возможность пойти на выборы от ЛДПР. Однако он зарегистрировался как независимый кандидат.

Дарья Руднева

Представляемый в прошлом созыве единороссом Евгением Прохоровым 1-й округ (Дзержинский район) тоже лишился кандидата-самовыдвиженца Дарьи Рудневой, которая указала местом своей работы агрокомплекс «Сибирский», а место жительства не сообщила вообще. Прохоров на новый срок не идет – вместо него «Единую Россию» на округе представляет Екатерина Николаева.

Владимир Медведев

Несмотря на то, что суд отказался снимать с предвыборной гонки «Партию пенсионеров», это не мешает отдельным ее представителям уходить в частном порядке. На 20-м округе, от которого уже в пятый раз переизбирается единоросс Игорь Кудин, в конце августа снял свою кандидатуру «пенсионер» Владимир Медведев.

Что касается выборов в Заксобрание – здесь с момента окончания подачи заявок не нашлось никого, кто отказался бы выдвигаться. Хоть по собственному желанию, хоть без него.

Сиб.фм продолжает рубрику «Выборы-2025». Оставайтесь с нами.

* Светлана Викторовна Кaвeрзинa 16 марта 2024 года внесена Минюстом в реестр иноагентов (№777).