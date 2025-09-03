В Бердске прошла торжественная церемония открытия памятного камня и аллеи памяти

3 сентября 2025 года в Бердске состоялось торжественное открытие мемориального камня и аллеи памяти, приуроченных ко Дню Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.

Инициатива создания памятного места принадлежит ветеранам, пенсионерам и действующим сотрудникам местной прокуратуры.

На памятном камне высечены имена четырёх бывших работников ведомства, участвовавших в Великой Отечественной войне или трудившихся в тылу: Петра Семёновича Мартьянова, Клавдии Георгиевны Ложкиной, Владимира Ильича Борисенко и Николая Гавриловича Ерёменко.

Пётр Мартьянов служил в 64-м полку 94-й стрелковой дивизии Забайкальского фронта. За образцовое выполнение боевых задач был удостоен медали «За отвагу», ордена Октябрьской Революции и ордена Отечественной войны II степени. В бердской прокуратуре он проработал следователем с 1961 по 1988 год, расследуя множество сложных уголовных дел, и был отмечен нагрудным знаком «Почётный работник прокуратуры СССР».

Клавдия Ложкина начала работу в прокуратуре Искитима после окончания Новосибирской юридической школы в 1944 году. В Бердск она переехала в 1952 году и трудилась там до выхода на пенсию — сначала следователем, затем помощником прокурора. Была награждена медалью за доблестный труд в военные годы и знаком «Почётный работник прокуратуры».

Владимир Борисенко был призван в армию в 1944 году, участвовал в боях против немецких и латвийских фашистских формирований, проходил службу на Дальнем Востоке, Камчатке и в Дагестане. В органах прокуратуры работал с 1964 года, занимая должности следователя, прокурора района и заместителя прокурора Бердска. Ветеран боевых действий, награждён орденом Отечественной войны и другими наградами.

Николай Ерёменко воевал в составе 47-го истребительного авиаполка на 1-м Дальневосточном фронте, участвовал в освобождении Северной Кореи и китайского полуострова Яодун. Был награждён медалями «За победу над Японией» и «За освобождение Кореи». После войны работал следователем в прокуратуре, а затем 20 лет занимал должность народного судьи в Бердске.

Мемориал расположен в городском парке культуры и отдыха. В церемонии открытия приняли участие председатель Совета ветеранов прокуратуры Новосибирской области Александр Громыко, прокурор Бердска Аркадий Козлов, ветераны, действующие сотрудники ведомства и представители городской администрации.