82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
03 сентября, 18:19
пробки
7/10
погода
+18°C
курсы валют
usd 80.59 | eur 93.83
82.76% -1.2
сегодня
03 сентября, 18:19
пробки
7/10
погода
+18°C
курсы валют
usd 80.59 | eur 93.83
сегодня 17:32
общество

В этом сезоне Детская железная дорога в Новосибирске перевезла более 60 тыс. пассажиров

Фото Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»

В июне – августе 2025 года Детская железная дорога в Новосибирске перевезла более 60 тыс. пассажиров. Из них 32,6 тыс. человек – взрослые и дети старше 11 лет, 27,5 тыс. – юные пассажиры до 10 лет. Выполнено более 1000 рейсов. Летнюю учебную практику в этом году прошли 560 школьников.

Напоминаем, что приемная кампания на Детскую железную дорогу продлится до 1 октября. Во время обучения дети знакомятся с основными железнодорожными профессиями: машинист локомотива, проводник пассажирского вагона, дежурный по переезду, осмотрщик вагонов, монтер пути. Также ученики получают технические навыки на занятиях по железнодорожному макетированию и 3D моделированию, знакомятся с работой структурных подразделений ЗСЖД.

Дополнительное профориентационное обучение открыто для школьников 5-11 классов. Информацию о приемной кампании можно получить в официальной группе ВК.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Галина Дидан
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.