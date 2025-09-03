82.76% -1.2
сегодня
03 сентября, 18:20
пробки
7/10
погода
+18°C
курсы валют
usd 80.59 | eur 93.83
сегодня 16:10
общество

В Новосибирске до конца года планируют сдать долгострой на улице Дуси Ковальчук

Фото: Министерство строительства НСО

В многоквартирном доме на улице Дуси Ковальчук, 378/1 корпус 2 планируется приступить к завершающему этапу строительства.

Финансирование работ в размере свыше 962 миллионов рублей обеспечено за счет средств федерального и областного бюджетов. Реализация проекта позволит обеспечить жильем 263 граждан, вложивших средства в строительство.

Контроль за ходом работ возложен на региональный фонд защиты прав дольщиков, который взаимодействует с ППК «Фонд развития территорий». Данный объект является заключительным в перечне из восьми проблемных домов, переданных на завершение указанной организации. Сдача дома в эксплуатацию запланирована на конец 2025 года.

Ранее Сиб.фм писал о том, что новосибирский долгострой «Европейский» получил новый срок сдачи.

0
Денис Дычаковский
Журналист

