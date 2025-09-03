В Новосибирске экс-сотрудник автодорожного надзора и директор фирмы обвиняются в коррупции

Перед судом предстанут бывший сотрудник территориального отдела автодорожного надзора по Новосибирской области и директор коммерческой организации за совершение коррупционных преступлений.

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника автодорожного надзора Скворцова и директора коммерческой организации ООО СД-Регион 54 Строкачинской Т.А., обвиняемых в совершении коррупционных преступлений. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ по Новосибирской области.

По данным ведомства, с января 2022 года по май 2024 года обвиняемый получал взятки от представителей перевозочных компаний за незаслуженные лояльность, уклонение от проверок и непривлечение к ответственности за нарушения. Также, в ходе проверок, он не привлек к ответственности одно из предприятий, поддерживая тесные отношения с его директором.

Директор фирмы, в свою очередь, передавала взятки за сокрытие нарушений и попустительство в проверках.

Сейчас дело направлено в суд для рассмотрения по существу.