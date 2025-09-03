82.76% -1.2
сегодня 07:47
общество

В Новосибирске минприроды исключило массовое нашествие шелкопряда в 2026 году

Фото: Сиб.фм

Министерство природы Новосибирской области сообщило, что в следующем году массового нашествия шелкопряда не ожидается.

Как уточнили в пресс-службе, угроза ущерба лесам будет минимальна. Специалисты ведомства проводят мониторинг вредителя, но массовое размножение пока не зафиксировано.

По словам заместителя министра природных ресурсов Новосибирской области Алексея Бугакова, в настоящее время шелкопряд откладывает яйца в нижней части деревьев, но это не приведет к значительному ущербу.

Напомним, что опубликован лунный календарь новосибирского садовода на начало осени.

Валерия Митрохина
Журналист

