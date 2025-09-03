В Новосибирске прошло мероприятие, посвященное годовщине трагедии Беслана

В Новосибирске в среду, 3 сентября 2025 года, состоялось мероприятие, которое было посвящено годовщине трагедии террористического акта в городе Беслане в Северной Осетии.

Новосибирцы собрались для того, чтобы вспомнить те страшные события и показать, что жертвы теракта и героические спецназовцы, спасавшие их, не были забыты.

Тогда погибло 333 человека из числа мирных жителей и спецназовцев, причем 314 из них были заложниками. Всего в результате страшного теракта от рук 32 боевиков пострадало более тысячи человек.

Лишь один из террористов был взят живым спецназовцами и до сих пор отбывает пожизненное тюремное заключение за свои злодеяния.

На мероприятии присутствовало около 500 человек, которые зажгли свечи в память о невинно убиенных жертвам, в том числе и сотнях детей.

Пришли на акцию новосибирцы всех возрастов, от самых молодых до самых пожилых.

Своей гражданской позицией они показали свою ненависть к терроризму и то, что российский народ не запугать подобными злодеяниями.

Присутствовали на мероприятии сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие, а также активисты различных патриотических организаций.

Все они объединились ради того, чтобы выразить свою позицию и скорбь по жертвам того ужасного события в новейшей российской истории.

Волонтеры помогали в организации данного мероприятия.

Оно получилось массовым и весьма внушительным во всех смыслах, показало единство российского общества.