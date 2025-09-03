В Новосибирске родители отказались от учителя из-за ее соцсетей

Новосибирская учительница и блогер Кристина Павловна оказалась в центре скандала после того, как родители учеников увидели ее страницу в соцсетях.

Кристина рассказала на своей личной страничке, что родители учеников, увидевшие в ее социальных сетях снимки с алкоголем и картами Таро, решили прекратить с ней сотрудничество, отказавшись от нее как от преподавателя.

«Мне до слез обидно, я любила этих детей, у нас был налажен коннект. Я никого из этих детей не обидела и никому ничего плохого не сделала», — сетует девушка.

Она также высказала мнение, что в 2025 году по-прежнему существует буллинг преподавателей.

«Нас мониторят, нас сканируют, копаются в наших соцсетях», — возмущается Кристина.

В конце видео голос девушки дрожал и подступали слезы. Кристина выключила запись, едва справившись с волнением.