сегодня
03 сентября, 12:51
пробки
5/10
погода
+17.3°C
курсы валют
usd 80.59 | eur 93.83
сегодня 12:30
общество

В ДТП в Октябрьском районе Новосибирска пострадала несовершеннолетняя пассажирка

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Новосибирску

В Октябрьском районе Новосибирска произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.

По предварительной информации Госавтоинспекции, 25-летний водитель Ford Transit совершил столкновение с внедорожником Hyundai Galloper на улице Бориса Богаткова.

Как установили сотрудники ДПС, 39-летний водитель Hyundai остановился для выполнения левого поворота у дома №194/1, когда в его автомобиль врезался следовавший за ним Ford. В результате аварии пострадала пассажирка внедорожника — несовершеннолетняя девочка 2009 года рождения. Ребенка оперативно доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.

В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работала следственно-оперативная группа.

Ранее сообщалось, что штрафы для водителей большегрузов в Новосибирской области выросли до 600 тысяч рублей.

0
Кристина Уколова
Журналист

