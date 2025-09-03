В ДТП в Октябрьском районе Новосибирска пострадала несовершеннолетняя пассажирка

В Октябрьском районе Новосибирска произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.

По предварительной информации Госавтоинспекции, 25-летний водитель Ford Transit совершил столкновение с внедорожником Hyundai Galloper на улице Бориса Богаткова.

Как установили сотрудники ДПС, 39-летний водитель Hyundai остановился для выполнения левого поворота у дома №194/1, когда в его автомобиль врезался следовавший за ним Ford. В результате аварии пострадала пассажирка внедорожника — несовершеннолетняя девочка 2009 года рождения. Ребенка оперативно доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.

В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работала следственно-оперативная группа.

