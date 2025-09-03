82.76% -1.2
сегодня 13:25
общество

В Новосибирске задержали похитителя телефона в поезде Москва - Владивосток

Фото: Сиб.фм

На железнодорожной станции в Новосибирске произошла кража телефона у проводницы поезда «Москва — Владивосток».

Как сообщили в пресс-службе Транспортной полиции Сибири, 31-летний житель Республики Адыгея проник в служебное купе и похитил оставленный без присмотра гаджет стоимостью 80 тысяч рублей.

Правоохранители оперативно задержали подозреваемого, который признался, что планировал продать похищенный телефон. Изъятое устройство будет возвращено владелице. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, максимальное наказание по которому предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что штрафы для водителей большегрузов в Новосибирской области выросли до 600 тысяч рублей.

Кристина Уколова
Журналист

