82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
03 сентября, 12:51
пробки
5/10
погода
+17.3°C
курсы валют
usd 80.59 | eur 93.83
82.76% -1.2
сегодня
03 сентября, 12:51
пробки
5/10
погода
+17.3°C
курсы валют
usd 80.59 | eur 93.83
сегодня 11:53
общество

Ветераны СВО выбрали новые профессии в Новосибирской области

Фото: Сиб.фм

В этом году 19 ветеранов СВО поступили в учреждения среднего профессионального образования Новосибирской области, подведомственные министерству образования региона.

Как сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области, среди популярных направлений было выбрано лечебное дело, торговое дело и операторы беспилотных летательных аппаратов. Также востребованы специальности в области сельскохозяйственной техники, туризма и юриспруденции.

Отмечается, что выбор таких разнообразных профессий подтверждает стремление ветеранов к адаптации и освоению востребованных навыков на рынке труда, пишет «ФедералПресс».

Ранее Сиб.фм писал о том, что 20 участников СВО поступили в вузы Новосибирска.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.