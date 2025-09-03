Ветераны СВО выбрали новые профессии в Новосибирской области

В этом году 19 ветеранов СВО поступили в учреждения среднего профессионального образования Новосибирской области, подведомственные министерству образования региона.

Как сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области, среди популярных направлений было выбрано лечебное дело, торговое дело и операторы беспилотных летательных аппаратов. Также востребованы специальности в области сельскохозяйственной техники, туризма и юриспруденции.

Отмечается, что выбор таких разнообразных профессий подтверждает стремление ветеранов к адаптации и освоению востребованных навыков на рынке труда, пишет «ФедералПресс».

Ранее Сиб.фм писал о том, что 20 участников СВО поступили в вузы Новосибирска.