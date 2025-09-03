Воспитанникам новосибирского футбольного клуба «Сибирь» ввели цифровые профили

В Новосибирске внедряют современные технологии для подготовки юных футбольных талантов.

На круглом столе по развитию футбола в регионе, который прошёл 3 сентября в студии Сиб.фм, руководство ФК «Сибирь» раскрыло детали новой системы оценки игроков.

Как сообщил директор клуба Виктор Толоконский, сейчас в академии заведен цифровой профиль на каждого воспитанника. В нем фиксируются все ключевые параметры: технические и тактические навыки, сильные и слабые стороны, умение играть головой и каждой ногой.

«Это живой процесс, где семь специалистов — тренеры группы, тренеры индивидуального развития и я лично — участвуют в формировании объективной оценки и разработке персональных рекомендаций», — пояснил Толоконский.

Идея цифровизации возникла не на пустом месте. Директор академии ФК «Новосибирск» Вячеслав Комков рассказал, что в 2021 году пришлось начинать практически с нуля:

«Первым шагом стало приглашение научной группы из Омского университета с современным оборудованием для тестирования игроков». Сейчас клуб обладает собственной электронной базой, которая позволяет максимально объективно оценивать двигательные качества футболистов — скорость перемещения, быстроту смены направления и принятия решений.

Особое значение имеют точные измерения. Как отметил Комков, разница в доли секунды при пробеге 30 метров может быть решающей при определении одаренности игрока. Электронные датчики дают точность, недостижимую при ручном замере.

Система цифровых профилей, официально запущенная с 1 января этого года, уже показала свою эффективность. Она позволяет не только отслеживать текущий уровень игроков, но и разрабатывать индивидуальные планы развития, что в перспективе должно усилить подготовку футболистов в регионе и повысить конкурентоспособность новосибирских клубов.