«Я календарь переверну»: что произошло со 2 на 3 сентября, и почему песня Шуфутинского стала хитом

В 1993 году певец Михаил Шуфутинский записал песню «3 сентября» на стихи Игоря Николаева и музыку Игоря Крутого – и она стала его визитной карточкой. Но почему именно на этой дате он решил перевернуть календарь? Этот вопрос артисту задавали неоднократно, всякий раз ответ не был сенсационным.

«Никакого чуда не было: в этот день никто не ссорился, не мирился – это не специальная дата. Всем хотелось бы услышать, что у нас что-то произошло второго, третьего, но нет, у меня ничего не происходило», – приводит стандартный комментарий певца Nation-news.

Нельзя сказать, что песня «Третье сентября» сразу стало хитом. Основная волна ее популярности пришлась на 2011-ый и последующие годы.

По одной из версий, мем «Третье сентября» появился в 2011 году. Все началось с публикации портрета популярного американского рэпера Рика Росса: автор сопроводил фотографию хип-хоп-исполнителя строками из шлягера «Третье сентября». Пользователи отметили схожесть образов Росса и Шуфутинского, их комплекций и черт лица. А сам картинка завирусилась в рунете, появились мемы и фотожабы. Сегодня в традиционном сентябрьском интернет-фольклоре, посвященном шансон-шлягеру, фигурируют не только строки из песни, но и ее обязательные атрибуты — костры рябин, желтый лист, календарь. В 2022 году Михаил Шуфутинский и Егор Крид записали вместе кавер на песню «3 сентября».

Традиция ежегодного мем-флешмоба к 3 сентября объединяет разные поколения россиян и новосибирцев, в частности — от старших поклонников шансона до молодежи, которая открыла для себя этот хит через интернет-культуру. Подборку тематическим мемов смотрите по ссылке.

