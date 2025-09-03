Жительница Новосибирска получала социальные выплаты за нерожденных детей

Ленинский районный суд Новосибирска признал 27-летнюю уроженку Волгограда виновной в мошенничестве при получении социальных выплат в особо крупном размере.

Как установило следствие, женщина по сговору с неустановленными лицами организовала схему получения пособий на несуществующих детей.

Преступная деятельность началась в октябре 2018 года, когда подсудимая согласилась оформить фиктивные свидетельства о рождении для получения детских пособий. На основании поддельных документов в федеральную информационную систему ЗАГС были внесены записи о рождении детей, которые никогда не существовали.

В результате мошеннических действий министерству труда и социального развития Новосибирской области был причинен ущерб на сумму более 1,4 миллиона рублей, а отделению Фонда социального страхования — свыше 775 тысяч рублей. В 2022 году женщина продолжила преступную деятельность, получив дополнительно более 286 тысяч рублей незаконных выплат.

Подсудимая полностью признала свою вину. Суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Дело направлено для дальнейшего расследования с целью установления соучастников преступления.

Ранее сообщалось, что новосибирский суд постановил расселить аварийные дома на улице Малыгина.