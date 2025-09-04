Новосибирец оценил в пять миллионов рублей памятную купюру чемпионата мира по футболу

В Новосибирске на интернет-площадке появилось необычное предложение о продаже памятной 100-рублевой банкноты, выпущенной к Чемпионату мира по футболу 2018 года.

Продавец оценил коллекционную купюру в 5 миллионов рублей, подчеркнув ее идеальное состояние и красивый номер.

Это уже второй подобный случай в городе за последнее время. Ранее другой новосибирец предлагал аналогичную банкноту за 1 миллион рублей. Оба продавца акцентируют внимание на коллекционной ценности и ограниченном тираже этих памятных банкнот.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске продают олимпийскую медаль 1936 года.