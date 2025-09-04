Бастрыкин поручил возбудить дело после обращения к нему жителей Академгородка

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обращения жителей новосибирского Академгородка о нарушении их прав.

Поводом стало отсутствие восстановительных работ в центральной клинической больнице, где в 2023 году произошел пожар.

В результате возгорания были повреждены несущие конструкции здания, и оно стало непригодным для приема пациентов. До сих пор ремонт не проведен, что вынуждает местных жителей обращаться за медицинской помощью в удаленные учреждения. Многочисленные жалобы в различные инстанции не принесли результата.

Ранее данная ситуация уже освещалась в средствах массовой информации и была взята на контроль центральным аппаратом ведомства. В настоящее время следственное управление СК по Новосибирской области проводит процессуальную проверку.

Руководителю регионального СУ СК Евгению Долгалеву поручено возбудить уголовное дело и предоставить отчет о ходе расследования. Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета.

