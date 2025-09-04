Фабрика «Купинское мороженое»: сибирский бренд международного масштаба

Предприятие «Купинское мороженое» является одним из лидирующих производителей продуктов питания в России, несмотря на территориальную отдаленность от крупных промышленных центров. Более двух десятилетий фабрика демонстрирует стабильность во всех сферах деятельности — от организации технологических процессов до реализации социально-экологических проектов. Регулярные аудиты по международным стандартам качества и безопасности пищевых продуктов FSSC 22000 подтверждают высокий уровень контроля качества выпускаемой продукции.

«Купинское мороженое» представляет собой яркий образец эффективного бизнеса, сочетающего инновационный подход, ответственное отношение к социальной сфере и устойчивое развитие. Именно поэтому оно регулярно привлекает внимание руководства региона.

Буквально в начале августа 2025 года в рамках форума «Крепкое село — сильная Россия! Купинский район в XXI веке», проходившего в г. Купино, предприятие «Купинское мороженое» посетили губернатор Новосибирской области А.А. Травников, министр экономического развития РФ Л.Н. Решетников, председатель Законодательного Собрания А.И. Шимкив, глава администрации Купинского района В.Н. Шубников и другие официальные лица.

Визит таких почетных гостей имеет большое значение как для самой фабрики, так и для всей Новосибирской области. Участники делегации, ознакомившись с продукцией «Купинского мороженого» в ходе дегустации, продемонстрировали интерес к развитию сектора малых и средних предприятий, вопросам поддержки отечественного производителя и создания оптимальных условий ведения предпринимательской деятельности.

С 2021 года фабрика принимает активное участие в федеральном проекте «Производительность труда», стимулируя постоянные улучшения: модернизация производственной инфраструктуры, повышение комфортности рабочих мест, внедрение принципов бережливого производства и формирование производственной культуры. Комплексная программа направлена одновременно на увеличение производительности и улучшение условий жизни в регионе присутствия предприятия.

Купинское мороженое – это команда

За мороженым из Купина в первую очередь стоят люди. Сплоченная команда — главная сила сибирского бренда. Сотрудники фабрики не только работают вместе, но и разделяют ценности компании — участвуют в забегах, экологических акциях, проходят обучение, проводят свободное время на квизах или в боулинге, дружат семьями. А потому ключевые корпоративные ценности включают охрану окружающей среды, поддержку здоровья населения, семейное благополучие и уважение к человеческому труду.

Весной 2025 года компания запустила социальный проект «Команда „Купино“: больше, чем производство», посвящённый сотрудникам, чьи профессиональные достижения формируют успех бренда. Его цель — показать, что каждый специалист вкладывает в работу не только профессиональные навыки — он выполняет обязанности с большой любовью.

— Мы уверены, что открытость и искренность являются важными ценностями, которые объединяют нашу компанию и сотрудников. Этот проект даст возможность не только выразить благодарность тем, кто стоит за кулисами нашего успеха, но и укрепить связь внутри команды, — отмечают в «Купино».

Проект открыла Ольга Волгина, которая работает на фабрике укладчиком-упаковщиком больше 11 лет. В интервью она рассказала о карьере и любви к своей профессии.

— Было очень приятно получить признание за свою работу — такие моменты остаются в памяти надолго и вдохновляют. В 2024 году нас с коллегами на сцене Дворца культуры награждал благодарностями глава Купинского района за вклад в развитие сельскохозяйственной отрасли, — поделилась Ольга.

Такое отношение привлекает в том числе и молодые кадры в команду экспертов. Инженер-технолог Алёна Колбасенко всегда мечтала, чтобы ее работа была творческой, а потому решилась на переезд из Новосибирска на малую родину. Ей нравится быть причастной к созданию вкусного, качественного продукта, приносящего радость. Собственным примером она демонстрирует, как можно построить карьеру молодому специалисту.

Устойчивое развитие. Что это?

Принципы устойчивого развития (ESG) внедрены предприятием значительно раньше начала активного обсуждения данной темы в российском бизнес-сообществе. Важнейшей частью экологической программы стала реализация проекта перехода на переработанные материалы упаковки маркировки «5» из полипропилена. Таким образом он способствовал формированию ответственного потребления среди покупателей.

Кроме того, завод успешно реализует программу промышленного туризма и профессиональной ориентации молодёжи, организуя регулярные экскурсии для школьников и студентов, знакомя будущих специалистов с особенностями отрасли и воспитывая гастрономическое сознание. По состоянию на 2025 год фабрику посетило свыше 500 человек.

Так, например, 31 мая фабрику посетили будущие биотехнологи из Новосибирского государственного аграрного университета. Ведущие специалисты компании рассказали студентам об этапах создания натурального мороженого, наглядно показали, как работает современное оборудование, и познакомили с востребованными на пищевом производстве профессиями. И, конечно, фабрика пригласила молодых биотехнологов на работу — здесь им готовы обеспечить успешный старт карьеры.

Качество не имеет границ

Одновременно со всем вышеназванным, или вероятнее, как результат этого, происходит и расширение международной экспансии. Успешное участие в выставке-ярмарке сибирских продуктов «В Сибири — есть!» и специализированной сессии закупок представителей международных рынков (Объединённые Арабские Эмираты, Китай, Таиланд и др.) свидетельствуют о высоком экспортном потенциале бренда.

Таким образом, любовь потребителей к натуральной качественной продукции уверенно преодолевает географические границы. Фабрика «Купинское мороженое» служит примером успешной модели роста для коллег-предпринимателей и мотивирует достигать высоких результатов.

Познакомиться ближе с сибиряками, которые стоят за любимым летним десертом многих горожан, можно на сайте фабрики «Купино» или в социальных сетях компании, а найти продукцию местного производителя — в магазинах города.



Реклама ООО "КУПИНСКОЕ МОРОЖЕНОЕ" ИНН 6318004865 Erid:2W5zFGaoT4C





Автор текста: Юлия Цыганкова, журнал «Совет директоров».