Феминизм могут признать экстремистской идеологией в РФ

Феминизм может быть признан экстремистской идеологией, поскольку данное движение продвигает западные ценности, противоречащие православным устоям и угрожающие демографической стабильности страны.

Такое заявление сделал председатель МОО «Отцы рядом», юрист и правозащитник Иван Курбаков. Об этом пишет издание News.ru.

По его мнению, современный феминизм не является борьбой за равноправие, а представляет собой деструктивную идеологию, направленную на разрушение института семьи, принижение роли отца и усугубление демографического кризиса. Он также подчеркнул, что феминизм пропагандирует вражду к мужчинам и поощряет требования прав без обязанностей.

В связи с этим организация планирует направить обращение президенту России, председателю Госдумы и генеральному прокурору с инициативой о запрете пропаганды феминизма в СМИ, образовательных и государственных учреждениях. Кроме того, предлагается вернуть в учебные программы материалы о традиционных семейных ценностях, ужесточить ответственность за ложные обвинения в домашнем насилии, а также исключить женские движения внутри политических партий или создать аналогичные мужские объединения для обеспечения конституционного равенства.