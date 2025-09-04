Информация по приемной кампании-2025 в СГУГиТ

Более 750 абитуриентов зачислено на программы бакалавриата и специалитета в Сибирский государственный университет геосистем и технологий по итогам приемной кампании-2025. Общий конкурс на бюджетные места составил 9 человек на место, а количество поданных заявлений выросло более чем вдвое.

В 2025 году количество принятых студентов по программам бакалавриата и специалитета составило 755 человек, что более чем на 5 % превосходит показатели прошлого года и включает в себя все формы обучения: очную, заочную и очно-заочную. По программам магистратуры количество принятых студентов на бюджетные места по всем формам обучения составит 137 человек, что больше по сравнению с прошлым годом на 43%. В университет по целевому приему зачислено 18 человек, по особой квоте 33 человека, по отдельной квоте 50 человек — это значительно больше чем в 2024 году.

В этом году увеличилось количество студентов, поступающих на платные места. Поступающие чаще стали выбирать инженерные направления подготовки и специальности, такие как «Картография и геоинформатика», «Информационные системы и технологии», «Прикладная геодезия», «Горное дело».

Количество заявлений на бюджетные места составило 6976 заявлений. Произошло увеличение более чем на 50% по сравнению с 2024 годом. Общее количество заявлений в университет в 2025 году составило 8849 заявлений, в 2024 году 5648. Более 90% заявлений в этом году были поданы через Единый портал государственных услуг. Для абитуриентов это очень удобно, так как им не нужно лично приезжать в университет или отправлять документы через почту России.

Особый интерес среди поступающих вызвали направления «Информационные системы и технологии», «Информационная безопасность», «Землеустройство и кадастры», «Геодезия и дистанционное зондирование» и «Прикладная геодезия» именно на эти направления поступило больше всего заявлений. Меньшим спросом пользуются направления подготовки, такие как, «Экономика», «Менеджмент». Поступающие все чаще выбирают инженерно-технические направления подготовки и специальности.

Общий конкурс на бюджетные места по университету составил 9 человек на место.