сегодня
04 сентября, 11:25
пробки
4/10
погода
+13.5°C
курсы валют
usd 80.84 | eur 94.25
сегодня
04 сентября, 11:25
пробки
4/10
погода
+13.5°C
курсы валют
usd 80.84 | eur 94.25
сегодня 08:38
общество

Магнитная буря 4 сентября: как она повлияет на новосибирцев

Фото: Сиб.фм

Мощная магнитная буря обрушится на Землю 4 сентября.

По прогнозам ученых, геомагнитные колебания достигнут максимума в 5 баллов, особенно ощущаемого в ночные и утренние часы. Хотя серьезных солнечных вспышек не зафиксировано, высокая скорость солнечного ветра (568 км/с) вызывает сильные возмущения в магнитосфере планеты.

Метеозависимые люди могут ощутить ухудшение самочувствия: головные боли, слабость, скачки давления и обострение хронических заболеваний. К вечеру геомагнитная обстановка нормализуется, а к ночи буря полностью успокоится.

Врачи советуют избегать перегрузок, пить больше воды и ограничить кофе и алкоголь.

Ранее Сиб.фм писал, что стал известен пик заболеваемости в Новосибирске.

0
Валерия Митрохина
Журналист

