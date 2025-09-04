Магнитная буря 4 сентября: как она повлияет на новосибирцев

Мощная магнитная буря обрушится на Землю 4 сентября.

По прогнозам ученых, геомагнитные колебания достигнут максимума в 5 баллов, особенно ощущаемого в ночные и утренние часы. Хотя серьезных солнечных вспышек не зафиксировано, высокая скорость солнечного ветра (568 км/с) вызывает сильные возмущения в магнитосфере планеты.

Метеозависимые люди могут ощутить ухудшение самочувствия: головные боли, слабость, скачки давления и обострение хронических заболеваний. К вечеру геомагнитная обстановка нормализуется, а к ночи буря полностью успокоится.

Врачи советуют избегать перегрузок, пить больше воды и ограничить кофе и алкоголь.

