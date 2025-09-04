82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
04 сентября, 19:03
пробки
6/10
погода
+15.3°C
курсы валют
usd 80.84 | eur 94.25
82.76% -1.2
сегодня
04 сентября, 19:03
пробки
6/10
погода
+15.3°C
курсы валют
usd 80.84 | eur 94.25
сегодня 16:53
общество

Миколог предупредил об опасности сбора незнакомых грибов

Фото: unsplash.com

Эксперт-миколог Максим Дьяков в интервью aif.ru рекомендовал собирать только хорошо знакомые грибы, чтобы избежать отравления и правовых последствий.

Он подчеркнул, что сбор грибов запрещен на всех особо охраняемых природных территориях, включая парки Москвы.

Специалист предупредил о многообразии ядовитых грибов с различными типами токсинов и напомнил, что сбор видов, занесенных в Красную книгу, может привести к значительным штрафам.

По данным миколога, в Подмосковье сейчас можно встретить подберезовики, лисички и маслята, а также началось плодоношение осенних опят, груздей и волнушек.

Ранее сообщалось, что миколог из Новосибирска объяснила, куда пропали все грибы летом 2025 года.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.