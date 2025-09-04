Миколог предупредил об опасности сбора незнакомых грибов

Эксперт-миколог Максим Дьяков в интервью aif.ru рекомендовал собирать только хорошо знакомые грибы, чтобы избежать отравления и правовых последствий.

Он подчеркнул, что сбор грибов запрещен на всех особо охраняемых природных территориях, включая парки Москвы.

Специалист предупредил о многообразии ядовитых грибов с различными типами токсинов и напомнил, что сбор видов, занесенных в Красную книгу, может привести к значительным штрафам.

По данным миколога, в Подмосковье сейчас можно встретить подберезовики, лисички и маслята, а также началось плодоношение осенних опят, груздей и волнушек.

