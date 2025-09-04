Молодые экологи получат гранты на 11,6 млн рублей

Авторы проектов представили планы по спасению редких видов животных и созданию экоинфраструктуры в девяти регионах страны. О выделении серии грантов для молодых экологов заявил ВТБ в рамках ВЭФ-2025. Общая сумма грантов – более 11,6 млн рублей.

Инициативы экологов направлены на сохранение биоразнообразия и природных ландшафтов, защиту редких видов (садовая соня и рыжие лесные муравьи) и борьбу с основными угрозами для них. Среди идей, получивших финансирование – проекты по повышению эффективности природной охраны и устойчивости экосистем, развитию инфраструктуры и экологического туризма. Часть проектов направлена на обучение и привлечение волонтеров, образовательные программы для детей. Инициативы будут реализованы в Белгородской, Ленинградской и Челябинской областях, республиках Мордовия и Хакасия, Камчатском, Красноярском и Приморском краях.

«Объединяя наши возможности и экспертизу Фонда защитников природы, мы выстраиваем систему по спасению природных территорий. Сейчас в фокусе нашего внимания вопрос с нехваткой профессиональных защитников природы. Поэтому мы развиваем и систему грантов, которая способна мотивировать на развитие в природоохранной сфере. Победители реализуют 16 проектов с новым подходом к экозадачам и оптимальным соотношением ресурсов и результата. В наших планах – масштабировать эту практику и привлечь в сферу сохранения природы еще больше профессионалов», – отметила Наталья Кочнева, старший вице-президент ВТБ.

Инициатива запущена в рамках создания системы поддержки особо охраняемых природных территорий. Среди других проектов, которыми занимаются партнеры: сохранение биоразнообразия, помощь в ликвидации последствий разлива мазута на Черноморском побережье, поддержка антибраконьерских и просветительских инициатив на Камчатке.