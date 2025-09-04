82.76% -1.2
вчера 22:51
общество

Мужчина устроил погром в подъезде на улице Петухова в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

Утром 4 сентября в подъезде жилого дома на улице Петухова, 16/3 в Новосибирске было совершено хулиганское нападение.

Неизвестный мужчина ворвался в первый подъезд, устроил беспорядок и нанес ущерб имуществу, после чего скрылся с места происшествия. Примечательно, что на месте инцидента был обнаружен оставленный хулиганом протез руки.

По имеющейся информации, нарушитель высыпал мусор из баков, разбросал корреспонденцию из почтовых ящиков, предпринял попытки проникнуть в колясочные комнаты и повредил панель управления лифтами. Кроме того, он также пытался силой попасть в квартиры на первом этаже, наносил удары по входной двери подъезда и повредил калитку при побеге.

Ранее Сиб.фм публиковал информацию о задержании группы студентов местного колледжа по подозрению в избиении случайных прохожих.

Денис Дычаковский
Журналист

