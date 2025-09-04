На Чивыркуйском перешейке озера Байкал открыли новую экотропу «На стыке ландшафтов»

Торговая сеть «Пятёрочка», косметический бренд «Чистая Линия», медиахолдинг МАЕР, фонд «Озеро Байкал», природоохранное госучреждение «Заповедное Подлеморье» и Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН запустили совместный экологический проект «Забота о Байкале: сохраним экосистему Чивыркуйского перешейка». Его цель – сохранение биоразнообразия перешейка и развитие ответственного туризма.

Один из первых этапов реализации проекта – создание экотропы на территории Забайкальского национального парка, в районе «Вышки» на Чивыркуйском перешейке. Природный маршрут протяжённостью почти 200 метров оборудован удобным деревянным настилом, фотозоной, биноклем на смотровой площадке для наблюдения за птицами, табличками с названиями растений и информационными щитами об уникальной флоре местности. Созданная инфраструктура позволит жителям и гостям Республики Бурятия наслаждаться видами полуострова Святой Нос и познакомит их с богатым окружающим миром.

В торжественном открытии экотропы «На стыке ландшафтов» приняли участие министр природы Бурятии Наталья Тумуреева, глава Баргузинского района Амгалан Данзанов, директор природоохранного госучреждения «Заповедное Подлеморье» Михаил Овдин и учёные Института общей и экспериментальной биологии СО РАН.

«Создание экотроп — ключевой элемент экологического туризма. Один турист наносит минимальный ущерб, но тысячи людей на популярных маршрутах уже способны разрушить хрупкую экосистему. Поэтому так важно обустраивать специальные тропы. Забайкальский национальный парк — один из первопроходцев в этом деле. Эти маршруты позволяют знакомиться с природой, не нарушая её, узнавать о местных обитателях и растениях. Мы благодарим всех партнёров за вклад в развитие инфраструктуры и поддержку инициатив по сохранению Байкала», — отметила Наталья Тумуреева, министр природных ресурсов и экологии Республики Бурятия.

На территории кемпингов «Мягкая карга» и «Церковь» организованы зоны резерватов для сохранения популяции реликтового и краснокнижного растения — черепоплодника почтишерстистого. В национальном парке открыта фотовыставка, посвящённая Чивыркуйскому перешейку и его уникальной флоре, а также разработаны экологический урок и специальная экскурсия для туристов. Для местных жителей будут проведены просветительские встречи на тему уязвимости дюнных экосистем и правил поведения в дикой природе.

«Туристические потоки вокруг Байкала растут, и это, с одной стороны, открывает новые возможности для региона, а с другой — несёт риски: нагрузку на экосистему, рост отходов, углеродного следа и деградацию природного ландшафта. Поэтому мы запустили проект, который поможет сохранить флору и фауну нацпарка и при этом создаст возможности для устойчивого туризма. Созданная инфраструктура экотропы снизит нагрузку на хрупкие территории заповедных зон и в то же время сделает природу более доступной для людей», — подчеркнула Алина Юхневич, руководитель направления устойчивого развития торговой сети «Пятёрочка».

Экосистему перешейка составляют редкие, эндемичные и краснокнижные растения, имеющие охранный статус, — например: черепоплодник почтишерстистый, верблюдка курчавокрылая, кувшинка четырёхугольная, мак песчаный и полынь Ледебура. Здесь также обитает 249 видов птиц, в том числе орлан-белохвост, скопа и дубровник.

В ходе проекта учёные-ботаники провели «перепись» эндемиков в районе Чивыркуйского перешейка. Это позволит создать карту распределения краснокнижных растений и понять, какие растения особенно нуждаются в защите. Финалом проекта станет создание мини-фильма о биоразнообразии песчаной косы.

Ожидается, что экоинициатива поможет изменить отношение к природе в сторону более осознанного и будет способствовать развитию экотуризма в регионе.