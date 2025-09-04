82.76% -1.2
сегодня 16:50
общество

На этой неделе новосибирцев будут ждать ночные заморозки

Фото: Сиб.фм

На этой неделе Новосибирскую область ожидают ночные заморозки.

Соответствующее SMS-оповещение разослало жителям региональное МЧС. С 5 по 7 сентября температура воздуха в ночные часы местами может достигать отрицательных значений, опускаясь до -1 градуса.

В дневное время погода будет значительно теплее. В пятницу синоптики прогнозируют от +17 до +19 градусов, в субботу — до +20, а в воскресенье — до +19 градусов. Ночью в городе температура составит +4...+9°C.

Теплая погода, по прогнозам, продлится в регионе до 8 сентября.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирской области ухудшится погода в ближайшие три дня.

Денис Дычаковский
Журналист

