На этой неделе новосибирцев будут ждать ночные заморозки

На этой неделе Новосибирскую область ожидают ночные заморозки.

Соответствующее SMS-оповещение разослало жителям региональное МЧС. С 5 по 7 сентября температура воздуха в ночные часы местами может достигать отрицательных значений, опускаясь до -1 градуса.

В дневное время погода будет значительно теплее. В пятницу синоптики прогнозируют от +17 до +19 градусов, в субботу — до +20, а в воскресенье — до +19 градусов. Ночью в городе температура составит +4...+9°C.

Теплая погода, по прогнозам, продлится в регионе до 8 сентября.

