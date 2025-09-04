Новосибирец едва не лишился руки из-за рубанка

В Заельцовском районе Новосибирска мужчина пострадал при работе с рубанком.

Как сообщили в пресс-службе МАСС, сегодня, 4 сентября, экипаж Вега-1 выезжал в Заельцовский район Новосибирска, где мужчина застрял правой кистью в электрическом рубанке.

В результате спасатели оперативно разобрали устройство и извлекли руку пострадавшего, а после оказания помощи он был передан врачам скорой для дальнейшего лечения.

