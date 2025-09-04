82.76% -1.2
сегодня
04 сентября, 16:43
пробки
4/10
погода
+16.7°C
курсы валют
usd 80.84 | eur 94.25
сегодня 14:31
проиcшествия

Новосибирец едва не лишился руки из-за рубанка

Фото: МАСС

В Заельцовском районе Новосибирска мужчина пострадал при работе с рубанком.

Как сообщили в пресс-службе МАСС, сегодня, 4 сентября, экипаж Вега-1 выезжал в Заельцовский район Новосибирска, где мужчина застрял правой кистью в электрическом рубанке.

В результате спасатели оперативно разобрали устройство и извлекли руку пострадавшего, а после оказания помощи он был передан врачам скорой для дальнейшего лечения.

Ранее Сиб.фм рассказывал, что трактористы наткнулись на бурого медведя в просеке под Новосибирском.

Валерия Митрохина
Журналист

