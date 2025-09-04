Новосибирец заявил о варварской вырубке леса в Приобском бору

Новосибирец Константинов Павел 3 сентября обратился с заявлением в СК по поводу незаконной вырубке деревьев в Приобском бору.

Об этом активист рассказал Сиб.фм.

"В Приобском бору, в зоне городских лесов, в районе парка отдыха "Звезда" и базы отдыха "Азимут — Н" варварским способом выкашиваются целые поляны сосен! В бору под прикрытием темы спорта уже уничтожены сотни деревьев под нужды Береговой волейбольной лиги!» — сказал Константинов.

Он считает, что подобное отношение к природе является настоящим преступлением по отношению к будущим поколениям. Именно так заявил Константинов в своем обращении в СК РФ по данному вопросу.

В Минприроды региона сообщили Сиб.фм, что бор относится к городским лесам. Редакция направила по данному вопросу запрос в мэрию Новосибирска, на момент публикации ответа не было.

Ранее Сиб.фм писал о том, что массовая вырубка леса обнаружена в бассейне реки Издревая Новосибирской области в 2021 году.