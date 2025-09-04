Новосибирские вузы готовятся к образовательной выставке в Китае

В правительстве Новосибирской области обсудили развитие образовательного сотрудничества с Китаем и подготовку к участию в международной выставке «China Education Expo 2025».

Совещание под руководством заместителя губернатора Валентины Дудниковой прошло 3 сентября.

Особое внимание уделено проекту «Экспорт образовательных услуг Новосибирской области», который вошел в региональную программу развития экспорта до 2030 года с перспективой до 2036 года. Проект направлен на увеличение числа иностранных студентов в вузах региона, рост доходов от образовательных услуг и продвижение российского образования за рубежом.

Новосибирские университеты планируют активное участие в пекинской выставке, которая пройдет с 31 октября по 1 ноября 2025 года. В очном формате представят свои программы от 6 до 10 образовательных организаций региона, включая НГУ, НГТУ, СибГУТИ и другие вузы. Участники подготовят творческие презентации, информационные буклеты и выставочные стенды.

Для продвижения образовательного потенциала региона министерство экономического развития создало многоязычный каталог вузов с технологией дополненной реальности на русском, английском и китайском языках, а также мотивационный видеоролик «Время учиться в Сибири!».

Ранее сообщалось об информации по приемной кампании-2025 в СГУГиТ.