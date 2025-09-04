82.76% -1.2
сегодня 11:33
общество

Новосибирцы обеспокоены поведением агрессивной группы молодых людей

Фото: Сиб.фм

Жители Новосибирска сообщили о группе молодых людей, которые ведут себя агрессивно на улицах города.

По словам одного из местных жителей, эти молодые люди избивают прохожих и стреляют из сигнального пистолета из окна. Все свои действия они снимают на камеру и затем публикуют видео в интернете. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Анонимный Новосибирск».

Горожанин выразил мнение, что именно эти люди устраивают беспорядки в Первомайском сквере. Он также добавил, что если не принять мер, то из них в скором времени вырастут настоящие преступники.

Ранее сообщалось, что жительницу Новосибирска осудили за использование поддельных водительских прав.

Кристина Уколова
Журналист

