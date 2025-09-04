82.76% -1.2
сегодня 09:58
Авто

Жительницу Новосибирска осудили за использование поддельных водительских прав

Фото: freepik

Кировский районный суд признал 28-летнюю жительницу города Обь виновной в приобретении и использовании поддельного водительского удостоверения.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, женщина за вознаграждение приобрела фальшивое водительское удостоверение Республики Казахстан с собственной фотографией. 14 января 2025 года она предъявила его сотруднику Госавтоинспекции, пытаясь получить российские водительские права, однако поддельный документ был изъят на месте.

В результате суд назначил сибирячке штраф в размере 30 тысяч рублей.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске произошло ДТП на заезде на Бугринский мост.

Валерия Митрохина
Журналист

