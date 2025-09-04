Новость о падении девушки с многоэтажки в Новосибирске оказалась ложной

Информация о трагической гибели девушки, якобы выпавшей с многоэтажного дома на улице Твардовского в Первомайском районе, оказалась ложной.

Как сообщили в Telegram-канале «Моя Первомайка», кадры с камер видеонаблюдения, размещенные в сети, опровергли первоначальные сведения: на видео заметно, как две подруги решили устроить «необычную» фотосессию, одна из них легла на асфальт, другая — укрыла ее и начал фотографировать.

В результате шутку девушек не оценили и осудили в комментариях соцсетей.

Напоминаем, что ранее СМИ сообщали, что тело погибшей девушки было найдено возле дома № 22/6 на улице Твардовского, и предположили, что она могла выпасть из окна.