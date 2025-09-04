Пенсионерам из Новосибирска пересчитают пенсии

Индексация пенсии ожидается в регионе.

С 2025 года в России введен новый механизм индексации пенсий. Важно новшество для работающих пенсионеров: после увольнения перерасчет пенсии будет происходить автоматически, без необходимости подачи дополнительных документов.

Все пропущенные за период работы индексации будут учтены, и проиндексированная пенсия с доплатой поступит через месяц после увольнения.

Индексация увеличивает фиксированную часть пенсии, а доплата начисляется на уже получаемую сумму. Об этом сообщили в Отделении Социального фонда России по Новосибирской области.

Напомним, что федеральные льготники Новосибирской области определяются с формой соцпакета на 2026 год.