сегодня
04 сентября, 19:03
пробки
6/10
погода
+15.3°C
курсы валют
usd 80.84 | eur 94.25
сегодня
04 сентября, 19:03
пробки
6/10
погода
+15.3°C
курсы валют
usd 80.84 | eur 94.25
сегодня 15:54
общество

Пенсионерам из Новосибирска пересчитают пенсии

Фото: Сиб.фм

Индексация пенсии ожидается в регионе.

С 2025 года в России введен новый механизм индексации пенсий. Важно новшество для работающих пенсионеров: после увольнения перерасчет пенсии будет происходить автоматически, без необходимости подачи дополнительных документов.

Все пропущенные за период работы индексации будут учтены, и проиндексированная пенсия с доплатой поступит через месяц после увольнения.

Индексация увеличивает фиксированную часть пенсии, а доплата начисляется на уже получаемую сумму. Об этом сообщили в Отделении Социального фонда России по Новосибирской области.

Напомним, что федеральные льготники Новосибирской области определяются с формой соцпакета на 2026 год.

0
Валерия Митрохина
Журналист

