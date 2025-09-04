82.76% -1.2
сегодня 13:00
общество

Почетный сотрудник Новосибирского аффинажного завода получил награду из рук Александра Карелина

Фото пресс-службы НАЗ

3 сентября 2025 года, накануне годовщины присвоения Новосибирску почетного звания «Город трудовой доблести», прошел форум «Люди Трудовой Доблести», организованный общественным движением «Сделай выбор».

Местом проведения торжественного мероприятия, посвященного труженикам города, стал Центр культуры и отдыха «Победа».

В рамках форума сенатор Российской Федерации Александр Карелин и мэр Новосибирска Максим Кудрявцев отметили заслуги горожан. Среди награжденных был и почетный сотрудник Новосибирского аффинажного завода, плавильщик Дмитрий Гордин. Награда была вручена за значительный вклад в развитие Новосибирска и благосостояние его жителей.

Александр Борисов
журналист

