Психолог Тарибо раскрыла, как прийти в себя после отношений с абьюзером

Первым шагом на пути к восстановлению после разрыва с абьюзивным партнером является осознание и принятие факта перенесенного насилия.

Как отмечают специалисты, важно понимать, что вне зависимости от формы — будь то физическое, психологическое, эмоциональное или экономическое давление — ответственность за произошедшее всегда лежит на обидчике, а не на жертве. Об этом заявила изданию News.ru клинический психолог Юлия Тарибо.

Ключевым аспектом выздоровления называют необходимость проживать все возникающие эмоции — гнев, печаль, страх или разочарование. Подавление чувств может привести к их разрушительному воздействию на психическое состояние.

Не менее важной частью процесса является поиск поддержки. Рекомендуется обращаться к близким друзьям, членам семьи, психологам или участвовать в работе специализированных групп. Проговаривание травматического опыта помогает снизить ощущение одиночества и дает дополнительные ресурсы для восстановления.

Также Тарибо советует постепенно работать над возвращением самооценки, которая часто систематически подрывается в абьюзивных отношениях. Следует заново учиться радоваться мелочам, вспоминать о своих сильных сторонах, достижениях и уделять внимание заботе о физическом и ментальном здоровье. Не менее важно выстраивать личные границы в общении и учиться отказывать там, где это необходимо.