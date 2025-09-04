Скончался известный новосибирский участник телешоу Слава Шарк

Стало известно о том, что скончался Слава Шарк — широко известный миллионер и инфобизнесмен, участник нескольких телешоу.

О его уходе сообщили в социальной сети "ВКонтакте" в группе сетевой компании "Гринвей Greenway".

Сообщение о его кончине было опубликовано там в четверг, 4 сентября. Вот часть из него:

"Прощай, легенда! Ушёл из жизни Слава Шарк.

Сегодня мы потеряли сильнейшего лидера и большого друга, а сетевая индустрия потеряла легенду.

Участник Президентского совета Greenway Global, единственный в истории компании GM7, так и оставшийся непревзойдённым, основатель команды #СуперГерои⚡️ Вячеслав Кацуба недавно отметил 50-летие. Шесть последних лет, всю свою блестящую карьеру в Гринвей, Слава мужественно преодолевал тяжелую болезнь, о которой знали лишь самые ближайшие соратники.

Он ушёл слишком рано, но знал, что у него нет времени на скромность и нерешительность. И успел очень многое: революционно новые подходы в бизнесе, авторские обучающие проекты, удивительной эмоциональной силы события, рекордные товарообороты и немыслимые заработки команды. Слава оставил большое наследие: тысячи людей, которые смогли изменить свои жизни, вспомнили о мечтах и исполнили их".

Болезнь, от которой участник телешоу и бизнесмен умер, не называется. Отмечается лишь, что он боролся с ней в течение последних шести лет, а совсем недавно отмечал 50-летний юбилей.