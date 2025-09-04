Стал известен пик заболеваемости в Новосибирске

В декабре-январе ожидается пик заболеваемости.

Как рассказал вирусолог Сергей Нетесов в интервью информационного агентства ТАСС, в этом сезоне новосибирцы столкнутся с пиком заболеваемости уже в декабре-январе — это на месяц раньше, чем в прошлом году, когда всплеск наблюдался в феврале-марте.

По его словам, причиной более раннего наступления эпидемии является аномально теплая зима. Основными заболеваниями остаются грипп и коронавирус.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирской области тепло до +20 градусов продержится до конца сентября.