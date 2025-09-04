82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
04 сентября, 08:21
пробки
6/10
погода
+10.2°C
курсы валют
usd 80.84 | eur 94.25
82.76% -1.2
сегодня
04 сентября, 08:21
пробки
6/10
погода
+10.2°C
курсы валют
usd 80.84 | eur 94.25
сегодня 07:16
общество

Стал известен пик заболеваемости в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

В декабре-январе ожидается пик заболеваемости.

Как рассказал вирусолог Сергей Нетесов в интервью информационного агентства ТАСС, в этом сезоне новосибирцы столкнутся с пиком заболеваемости уже в декабре-январе — это на месяц раньше, чем в прошлом году, когда всплеск наблюдался в феврале-марте.

По его словам, причиной более раннего наступления эпидемии является аномально теплая зима. Основными заболеваниями остаются грипп и коронавирус.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирской области тепло до +20 градусов продержится до конца сентября.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.